Como-Inter 0-1 al 45′: de Vrij sigla il vantaggio, Reina espulso!

L’Inter finisce il primo tempo in vantaggio contro il Como con il risultato di 1-0. Decide per ora un gol di Stefan de Vrij, ma il Napoli sta vincendo e per ora è campione d’Italia.

PRIMO TEMPO – L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio contro il Como con il risultato di 1-0. La partita inizia con una super-occasione per la squadra di Simone Inzaghi. Con un possesso di grande qualità la palla arriva a Federico Dimarco, che con il sinistro ha crossato trovando sul secondo palo Matteo Darmian. L’italiano ha calciato, Perrone ha salvato in extremis sulla linea. Poco dopo, precisamente al 13′, Hakan Calhanoglu ha subito l’ammonizione che gli farà saltare la prima giornata della prossima stagione. Al 20′ Darmian è arrivato ancora al cross, stavolta deviato da Alex Valle prima che potesse arrivare a Nicola Zalewski a porta vuota. Un minuto dopo, sull’angolo successivo, Stefan de Vrij ha segnato il gol dell’1-0 di testa su assist preciso di Calhanoglu. Il Como ha subito reagito prendendo in mano il gioco e creando diverse occasioni, tra cui quelle capitate su Nico Paz e Gabriel Strefezza. I due fantasisti da fuori area non hanno però mai trovato la porta. Al 45′ cambia ancora la partita: Mehdi Taremi viene atterrato da Pepe Reina in uscita e il portiere viene espulso.

COMO-INTER 0-1

De Vrij (I) al 21′