Il Como ha due ballottaggi per l’Inter: probabile formazione – CdS

Il Como affronterà l’Inter a San Siro questa sera alle 20.45. Fabregas ha due ballottaggi da dover sciogliere, che riguardano il centrocampo e l’attacco. La probabile formazione per Inter-Como.

L’AVVERSARIO – Il posticipo che chiude il weekend pre-natalizio vede Inter contro Como a San Siro, un match che manca in Serie A da oltre vent’anni. La formazione lariana dovrà fare a meno di Gabrielloni, che ha accusato un problema al polpaccio. Quindi in avanti, è forte bagarre tra Andrea Belotti e l’ex Milan Patrick Cutrone. Fabregas ha parlato di coraggio e identità in conferenza stampa, due caratteristiche che sicuramente non mancano al suo Como, ritornato in massima serie dopo 21 anni (clicca QUI per sapere tutte le informazioni anche sui precedenti della partita).

La probabile formazione per Inter-Como di Cesc Fabregas

ULTIME – Oltre al ballottaggio offensivo tra Belotti e Cutrone, Fabregas ne dovrà sciogliere anche uno in mezzo al campo. Certo della maglia da titolare l’ex Barcellona Sergi Roberto. Da capire il suo partner. Al momento, il Corriere dello Sport dà in vantaggio Da Cunha su Engelhardt. Per il resto, dietro la punta tre trequartisti tecnici e veloci: Strefezza, Paz e Fadera. Occhi puntati ovviamente su Nico Paz, elogiato ieri anche da mister Simone Inzaghi.

(4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.