Commisso: “Bella partita, non facile prendere punti a...

Commisso: “Bella partita, non facile prendere punti a Milano”

Condividi questo articolo

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato positivamente la partita di questa sera che ha visto i viola uscire dal Giuseppe Meazza con un pareggio

BELLA PARTITA – Commisso, nelle dichiarazioni riportate dai canali social della Fiorentina, valorizza la prova della sua squadra: «Bella partita contro una grande squadra. Siamo stati molto bravi e attenti in difesa con un super Terracciano e abbiamo avuto le nostre occasioni. Prendere punti a Milano non è mai facile, ma con questo impegno siamo riusciti a fare davvero una prestazione molto buona e anche oggi siamo riusciti a non prendere gol e con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato».