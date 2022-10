Commisso assurdo: si aspetta scuse da Inter e Zhang! Smentita Fiorentina

La Fiorentina, dopo aver acceso i toni per tutta la settimana e durante la partita, adesso pretende le scuse dall’Inter e dal presidente Zhang non si sa per quale scorrettezza della società uscita vincitrice dall’incontro del Franchi. Commisso smentisce le ricostruzioni del post partita (vedi articolo).

LA SMENTITA – “ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Rocco Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente alla fine della partita è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister e i ragazzi per l’ottima prestazione.

Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità”.

Fonte: acffiorentina.com