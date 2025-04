Come vedere Barcellona-Inter di Champions League in chiaro!

L’andata della semifinale di UEFA Champions League tra Barcellona e Inter sarà possibile vederla in chiaro. In quanto evento di rilevanza nazionale Amazon ha chiuso un accordo per la trasmissione sul digitale terrestre. Di seguito tutte le informazioni.

Come vedere Barcellona-Inter in chiaro!

Sarà possibile vedere Barcellona-Inter, partita d’andata della semifinale di UEFA Champions League, sul canale NOVE a partire dalle ore 19.30. Grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros l’evento sarà trasmesso sul digitale terrestre. Il primo capitolo di questa semifinale si giocherà domani alle ore 21 all’Estadio Olimpico di Montjuic, mentre il ritorno è in programma martedì prossimo a San Siro sempre allo stesso orario.

Le altre opzioni per vedere Barcellona-Inter

Barcellona-Inter potrà essere vista anche sull’applicazione di Amazon, vale a dire Prime Video. La telecronaca spetterà a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini!

