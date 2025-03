Come vedere Atalanta-Inter gratis oggi in streaming su DAZN!

Il big match della 29ª giornata di Serie A tra Atalanta e Inter, in programma domenica 16 marzo alle ore 20:45, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Per questa occasione speciale, la piattaforma di streaming ha deciso di offrire la visione gratuita della partita ai primi due milioni di utenti che si registreranno sul sito o sull’app.

PARTITA GRATIS – Atalanta-Inter visibile oggi in chiaro per tutti! Una novità importante per tutti gli appassionati di calcio che non sono abbonati a DAZN, i quali avranno la possibilità di assistere alla sfida tra la capolista Inter e un’Atalanta in piena corsa Champions League senza alcun costo aggiuntivo. Da un lato, l’Inter di Simone Inzaghi vuole consolidare il primo posto in classifica e avvicinarsi sempre più allo Scudetto. Dall’altro, la squadra di Gian Piero Gasperini cerca punti pesanti nella lotta per un posto in Champions League.

Come vedere Atalanta-Inter gratis su DAZN

Per accedere alla diretta gratuita di Atalanta-Inter, sarà sufficiente registrarsi su DAZN inserendo il proprio indirizzo e-mail. La procedura varia a seconda del dispositivo utilizzato:

Desktop e dispositivi mobili (PC, smartphone e tablet) : basta collegarsi al sito dazn.com/welcome, selezionare la partita in homepage e inserire il proprio indirizzo e-mail.

: basta collegarsi al sito dazn.com/welcome, selezionare la partita in homepage e inserire il proprio indirizzo e-mail. Smart TV: aprendo l’app DAZN, bisognerà cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con il proprio smartphone e inserire l’indirizzo e-mail richiesto.

DAZN consiglia agli utenti di registrarsi in anticipo per evitare problemi di accesso e garantire un’esperienza di visione ottimale. Inoltre, è fondamentale aggiornare l’app all’ultima versione disponibile e sintonizzarsi con un certo anticipo prima del calcio d’inizio.