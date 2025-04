Come l’Inter ha battuto il Bayern Monaco: ci sono quattro motivi – TS

Impresa dell’Inter ieri a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. I nerazzurri hanno vinto all’Allianz Arena, dove il Bayern non perdeva in Champions League da quattro anni.

BAYERN MONACO BATTUTO – Quella dell’Allianz Arena è una di quelle notti da ricordare. Una notte da vera Inter. I nerazzurri hanno sbancato il teatro della prossima finalissima di Champions League (data 31 maggio) sfoderando una prestazione maiuscola. Un 2-1 da urlo con le reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi e in mezzo il gol di Thomas Muller a pareggiare solo momentaneamente i conti. Adesso, ci sarà il ritorno a San Siro il prossimo 16 aprile. Bisognerà completare l’opera. Tuttosport si concentra sulla prestazione di ieri ed elenca i quattro motivi per cui la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a sbancare Monaco di Baviera.

I quattro motivi per cui l’Inter è riuscita a battere il Bayern Monaco

MOTIVI – L’Inter ha saputo difendere alzando un muro in difesa e mostrando un’attenzione clamorosa ai dettagli. Ma oltre a difendere, l’Inter ha saputo ripartire con una velocità e una destrezza incredibili, praticamente come la 4×100 azzurra delle Olimpiadi di Tokyo. E tra la prova di Parma e quella di ieri sera a Monaco c’è una differenza abissale: basti vedere l’attenzione mostra nei primi venuti di minuti partita e per tutto il secondo tempo. E poi il quarto e ultimo motivo, non banale, è la presenza dei campioni in squadra. Certi giocatori aspettano notti del genere per salire in cattedra: Lautaro Martinez, Barella e Bastoni docet.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino