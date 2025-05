‘Come fermare Dumfries?’ A Barcellona si interrogano! 4 opzioni

A Barcellona sono preoccupati di Denzel Dumfries, tanto che dalla Catalogna si scrive sulle possibile mosse che userà Flick per arginare il laterale dell’Inter. Quattro idee.

DENZEL FA PAURA – Insomma, Dumfries ha fatto paura, tanta paura, in quel di Barcellona. E come dargli torto! L’olandese, oltre ad arare la fascia destra mandando al manicomio prima Gerard Martin e poi Inigo Martinez, ha siglato due gol e un assist. Una prova dominante, che a Barcellona non dimenticheranno facilmente. Ecco perché il giornale catalano Sport, si interroga su come Hansi Flick penserà di arginare le sgroppate della freccia orange dell’Inter. Sono quattro le ipotesi messe sul tavolo dai colleghi della Catalogna, tra cui pure un mezzo esperimento già provato da Xavi (ex tecnico blaugrana).

Le alternative di Flick per arginare Dumfries in Inter-Barcellona

ALTERNATIVE – In assenza di Alejandro Balde, che è infortunato e non partirà per Milano, a differenza invece di Robert Lewandowski, sono quattro le alternative per Flick sulla fascia per arginare Dumfries. La prima è Gerard Martin, che ha giocato nella partita di andata, venendo sostituito dopo il primo tempo. Il classe 2002 ha giocato a Valladolid ed è il favorito per giocare pure a Milano domani sera. La seconda opzione è Inigo Martinez. Quest’ultimo ha iniziato da centrale mercoledì scorso per spostarsi poi a sinistra dopo l’uscita di Martin. Ha sofferto pure lui Dumfries. La terza opzione è Hector Fort. Si tratta di un giocatore bravo in fase offensiva, ma dannoso in quella difensiva. Ad oggi è da scartare. E infine, c’è l’esperimento Xavi, ossia Araujo. L’uruguaiano è un centrale e l’ultima volta che ha giocato da terzino, scrive Sport, è stato tre anni fa contro il Maiorca con Xavi.