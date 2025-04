Coman salta l’Inter! Nuovo infortunio per il Bayern Monaco: otto assenti totali

Ultimo allenamento prima della sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter per il Bayern Monaco, che oggi ha svolto la rifinitura all’Allianz Arena. Notizie contrastanti per Vincent Kompany, che da un lato sorride per due importanti rientri, ma dall’altro deve fare i conti con un’infermeria ancora molto affollata. L’ultimo infortunio riguarda Coman.

LAVORO ALLA VIGILIA – In questi minuti il Bayern Monaco si allena alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Oltre Harry Kane, la buona notizia per Vincent Kompany riguarda il ritorno di Aleks Pavlovic. Il centrocampista classe 2004 è tornato in gruppo in maniera parziale, svolgendo alcuni esercizi con i compagni e aumentando il carico di lavoro, segnale positivo in vista di un possibile ritorno tra i convocati. Diverso il discorso per Coman: il francese salterà sicuramente la gara di andata contro l’Inter. L’irritazione al piede persiste e non gli consente ancora di unirsi al gruppo. Lunedì mattina Coman ha completato solo un breve programma individuale sul campo, ma l’allenamento di squadra non è ancora possibile, rendendo inevitabile la sua assenza nella sfida europea.

Bayern Monaco, otto gli assenti totale contro l’Inter: tutti i nomi

DOPO COMAN – Assente invece un nutrito gruppo di giocatori che non ha preso parte alla seduta odierna, oltre Coman: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Tarek Buchmann e Jamal Musiala. Tutti indisponibili per la gara di domani. Per sopperire alle assenze, il tecnico ha coinvolto nuovamente alcuni giovani della seconda squadra. Oltre a Lennart Karl, portiere classe 2003, oggi si è allenato con il gruppo anche Jonah Kusi-Asare, attaccante svedese classe 2006, già in panchina nella vittoria contro l’Augsburg. I due giovani potrebbero tornare utili per completare la lista dei convocati.