Colombo arbitro di Inter-Monza: l’unica altra fu un trionfo

Colombo sarà l’arbitro di Inter-Monza, partita della prima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Como, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Monza sarà la seconda partita per Andrea Colombo come arbitro dei nerazzurri. È all’esordio in stagione, avendo saltato i due turni di Coppa Italia delle scorse settimane. L’unica sua altra con l’Inter risale al 7 novembre dell’anno scorso, in un turno infrasettimanale col Bologna. Al Meazza è goleada: vittoria per 6-1, con un rigore concesso al VAR da Colombo per fallo di mano di Joaquin Sosa su tiro di Edin Dzeko (momentaneo 5-1).