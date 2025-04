Colombo arbitro di Bologna-Inter: nei precedenti tre goleade!

Andrea Colombo arbitro di Bologna-Inter, partita valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Il fischietto di Como dirigerà la Beneamata per la seconda volta in questa stagione. Di seguito, la scheda del direttore di gara comasco che arbitrerà il match del Renato Dall’Ara.

TUTTE VITTORIE – A dirigere Bologna-Inter ci penserà Colombo, secondo gli esperti attualmente il miglior arbitro italiano. Il fischietto di Como, giovanissimo classe 1990, ha diretto solamente una volta l’Inter in questa stagione ed è stato un autentico trionfo per i colori nerazzurri. Infatti, bisogna risalire al 23 novembre scorso, quando la Beneamata schiantò il Verona al Marcantonio Bentegodi per 5-0. In quel caso, giocò dal primo minuto il Tucu Joaquin Correa, che oggi dovrebbe scendere, guarda caso, dal primo minuto anche al Dall’Ara. Complessivamente, quella di oggi sarà per Colombo la sesta partita dell’Inter diretta. Oltre alla gara di Verona, tra la stagione 2022-23 e quella 2023-24 ha diretto quattro volte la Beneamata. E in tutti i casi l’Inter ha sempre vinto: col Milan 1-2 nel derby scudetto, con l’Atalanta 4-0, col Monza 2-0 e anche con lo stesso Bologna (6-1 a San Siro).

Colombo arbitro di Bologna-Inter: il rendimento in stagione

BILANCIO – Colombo, prima di andare a dirigere Bologna-Inter, ha già diretto ben tredici partite di Serie A. L’ultimo big match arbitrato dal fischietto di Como è stato Roma-Juventus all’Olimpico, partita conclusasi 1-1. Si tratta di un fischietto molto moderno, ma anche attento e capace nel leggere le varie situazioni. In questo campionato ha estratto 50 cartellini gialli e neanche un cartellino rosso. Ha concesso, infine, un solo calcio di rigore.