Colantuono, dubbio modulo: la probabile in Salernitana-Inter – Sky

Salernitana-Inter si giocherà alle 20.45. Colantuono e i suoi cercano l’impresa contro i campioni d’Italia nel match dell’Arechi valido per la diciottesima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco le ultime secondo Sky Sport

DUBBI – “Colantuono ‘balla’ tra 4-3-3 e 3-5-2. A seconda della decisione finale potrebbero trovare posto nell’XI titolare sia Gagliolo che Kechrida. In mediana Obi prova a scalzare Kastanos mentre in attacco torna disponibile Djuric che ovviamente ambisce ad una maglia da titolare. Ancora in forse Bonazzoli che ha sempre svolto lavoro differenziato in settimana”.

PROBABILE UNDICI – Ecco le possibili scelte di Colantuono: Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Bogdan, Ranieri, Kechrida; Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery, Simy