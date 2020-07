Col Verona tornano Godin e Skriniar: voglia di rivalsa e di dimostrare – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che per Verona-Inter Conte manderà in campo il trio Godin, de Vrij, Skriniar, vale a dire la difesa titolare di inizio anno.

TITOLARI DI INIZIO ANNO – Dopo quasi cinque mesi tornano i corazzieri della difesa nerazzurra: avrebbero dovuto essere il trio di granito candidato alla titolarità assoluta. Invece non è andata così. E da qualche tempo a questa parte è diventata una rarità vedere in campo dall’inizio Godin, de Vrij e Skriniar. Colpa soprattutto del giudizio negativo di Conte sulle prestazioni dell’uruguaiano, finito in panchina e scavalcato nelle gerarchie da Bastoni. E non solo: col Bologna a San Siro è stato D’Ambrosio a completare la difesa, con il numero 2 seduto in panchina. Ma domani a Verona sia Bastoni che D’Ambrosio saranno squalificati. Così complice il ritorno di Skriniar dalla squalifica si riformerà il trio di inizio stagione. Non succedeva dal 16 febbraio, all’Olimpico contro la Lazio. E da allora il reparto si è sciolto.

VOGLIA DI RISCATTO – Una delusione notevole per Godin, abituato a essere protagonista assoluto con le maglie di Uruguay e Atletico Madrid. Il centrale farà le sue valutazioni a fine stagione, ma adesso vuole riprendere la sua centralità nella difesa nerazzurra. Magari contribuendo a un obiettivo che manca da inizio febbraio: chiudere una trasferta in campionato senza subire gol. Ultima volta al Friuli contro l’Udinese. L’uruguaiano avrà grande voglia di riscatto. Ma anche Skriniar sarà animato da spirito di rivalsa dopo la squalifica che ha provocato multa e ramanzina del club.