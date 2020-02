Col Ludogorets occasione per Eriksen: inizia l’inserimento – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che contro il Ludogorets sarà l’ora di Eriksen. Il danese giocherà titolare e inizierà il suo inserimento.

OCCASIONE PER INSERIRSI – Nonostante sia primo e imbattuto nel campionato bulgaro, il Ludogorets è in teoria l’avversario ideale per ricaricare le batterie del morale e per inserire dal 1’ Eriksen, che ha bisogno anche del ritmo partita per calarsi nel mondo nerazzurro. Il match contro i bulgari gli regalerà con ogni probabilità una chance, un “assaggio” in vista degli impegni più “tosti”, ovvero quello di domenica contro la Samp e soprattutto il big match con la Juventus dell’1 marzo. E’ in sfide come quella ai campioni d’Italia che il danese dovrà mostrare la sua classe, fermo restando che, come dice sempre Conte, «c’è un percorso da fare». E questo percorso per Christian dovrebbe partire domani con la seconda maglia da titolare dopo quella “forzata” (dalle assenze) indossata con l’Udinese.

RUOLO DA VEDERE – Quando è entrato fino ad ora Eriksen ha dimostrato di saperci fare (ma su quello c’erano pochi dubbi…) e sia Conte sia i tifosi si aspettano che con la sua qualità trascini la squadra. A Razgrad domani avrà una chance, resta da vedere se come mezzala nel 3-5-2 o come trequartista in un 3-5-1-1 che potrebbe far rifiatare contemporaneamente Lukaku e Martinez. Siccome non ci saranno Handanovic, Sensi, Gagliardini, Esposito e Bastoni (ieri a casa con la febbre), l’ex ct dovrà fare dei calcoli e dopo l’allenamento di stamani alla Pinetina non è escluso che risparmi il lungo viaggio ad altri titolari. Eriksen no: lui in Bulgaria ci sarà e Conte spera che illumini l’Inter.