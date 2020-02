Col Ludogorets Conte farÃ  turnover, ma Handanovic ancora fuori – CdS

Col Ludogorets Conte farà turnover, ma Handanovic ancora fuori – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Conte per la trasferta col Ludogorets farà del turnover. Ancora assente però Handanovic.

ANCORA FUORI – L’Inter questa settimana vivrà una lunghissima trasferta. In Bulgaria, a Razgrad, da cui la squadra farà rientro soltanto venerdì, non ci sarà Handanovic e toccherà nuovamente a Padelli. Da quando si è fatto male (infrazione) al mignolo della mano sinistra, lo scorso 31 gennaio, il portiere sloveno ha voluto sempre andare in panchina, pur non avendo chance di giocare. L’obiettivo a questo punto è che possa tornare contro la Sampdoria o, al più tardi, nella gara di ritorno con il Ludogorets, così da testare la tenuta del dito prima della Juventus.

TURNOVER – In Europa League, comunque, ci saranno alcune rotazioni, giusto per gestire meglio le forze. In difesa, c’è il dubbio di Bastoni, che ha la febbre, mentre potrebbe esserci spazio per D’Ambrosio. Ricambio completo sulle fasce, con Moses e Biraghi che avvicenderanno Candreva e Young. A centrocampo si proverà a non far giocare l’intera gara a Brozovic. In attacco, infine potrebbe esserci l’opportunità di un turno di riposo per Lukaku, anche se Conte non ne ha mai fatto a meno finora, ad eccezione del match di Barcellona (problema muscolare) e di quello in casa della Samp (ingresso nella ripresa). Poi c’è Eriksen, che potrebbe trovare minuti e condizione giocando da titolare.