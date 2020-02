Col Ludogorets chi gioca in attacco? Conte pensa anche a un giovane – TS

“Tuttosport” sottolinea come per Inter-Ludogorets Conte debba vedere cosa fare con l’attacco nerazzurro. Solo Sanchez è sicuro del posto.

CHI GIOCA IN ATTACCO? – Per la sfida di ritorno tra Inter e Ludogores in programma giovedì resta da capire come Conte vorrà agire in avanti. L’attacco infatti è ridotto all’osso visto che Martinez sarà squalificato in Europa ed Esposito è infortunato. Sanchez è sicuro di un posto, ma al suo fianco ci sarà Lukaku? Magari per un tempo sì, sperando che non gli accada nulla. A meno che non venga lanciato dall’inizio un giovane, come il Primavera Vergani.