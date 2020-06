Col Brescia Conte pensa a diversi cambi: Lukaku riposa? – TS

“Tuttosport” scrive che Conte per la sfida col Brescia pensa a dei cambi di formazione. Lukaku potrebbe riposare.

ALTRO TURNOVER – Il turnover massiccio contro il Sassuolo non ha portato grandi risultati, ma contro il Brescia in vista della sfida di domenica col Bologna il tecnico potrebbe nuovamente mischiare le carte. Sensi sarà ancora out, mentre Brozovic oggi verrà testato per capire se potrà andare almeno in panchina. Vecino punta alla convocazione per il Bologna.

DIFESA E CENTROCAMPO – In difesa Bastoni ritroverà una maglia da titolare insieme a de Vrij con Godin e D’Ambrosio a giocarsi una maglia a destra. Borja Valero in mezzo potrebbe rilevare il posto di Gagliardini giocando in coppia con Barella. Ma occhio al 3-5-2 se Conte decidesse di far riflettere Eriksen in panchina. Sulle fasce potrebbero giocare Moses e Young.

ATTACCO – Soprattutto attenzione all’attacco dove Lukaku fino ad ora ha disputato tutti i minuti delle gare post sosta. Vale a dire 384 minuti. Se c’è una partita nella quale il belga potrebbe inizialmente riposare è quella col Brescia, considerando anche la buona prova di Sanchez a Parma.