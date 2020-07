Col Bologna Eriksen alla prova del nove: che giocatore Ã¨? – TS

Col Bologna Eriksen alla prova del nove: che giocatore è? – TS

“Tuttosport” scrive che contro il Bologna Eriksen dovrebbe tornare titolare e avrà l’occasione di dimostrare di che pasta è fatto.

TORNA TITOLARE – Eriksen dopo aver riflettuto per 70 minuti in panchina sulla brutta prestazione col Parma è pronto a riprendersi la scena. Il danese contro il Brescia è subentrato nel finale, a risultato acquisito, giocando 22 minuti. Ha trovato il suo primo gol in Serie A e anche un assist. Contro il Bologna a meno di sorprese il numero 24 dovrebbe tornare nel suo ruolo alle spalle delle due punte e riprendere così il discorso iniziato col Napoli in Coppa Italia.

TEST – Eriksen è sicuramente la novità tattica e tecnica più interessante di Conte nel post Covid. Ma dopo buone prestazioni con Napoli e Samp col Sassuolo è calato e col Parma si è eclissato. Se giocherà col Bologna arriverà la classica prova del nove. Ora sta a lui dimostrare qual è la pasta.