Col Benevento ritorno in campo per Skriniar? I dubbi di Conte

Contro il Benevento Milan Skriniar tornerà in campo per l’Inter, con una maglia da titolare? Una scelta figlia anche del mercato, dove lo slovacco è un obiettivo del Tottenham. Che scelta farà Conte?

DUBBI – Contro il Benevento, con ogni probabilità, l’Inter schiererà una difesa diversa. Le scelte obbligate che hanno portato a D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov titolari contro la Fiorentina sono venute meno. Stefan de Vrij tornerà titolare al centro della retroguardia, restano da aggiustare i due laterali. Bastoni tornerà facilmente ad occupare il fianco sinistro dell’olandese, dove l’anno scorso si è imposto fino a diventare titolare inamovibile. L’italiano è assolutamente in vantaggio su Aleksandar Kolarov, autore di una prova insufficiente contro i viola. Ad Antonio Conte resta quindi da decidere il braccio destro. Anche qui, le scelte sono obbligate: il tecnico può scegliere tra D’Ambrosio e Milan Skriniar. Il numero 33 è l’uomo della vittoria di sabato, autore del rocambolesco 4-3 finale che regala i primi tre punti ai nerazzurri. Lo slovacco non scende in campo da titolare da Genoa-Inter del 25 luglio. Ed è inoltre al centro del mercato nerazzurro, destinatario di una corte serrata da parte del Tottenham. Gli inglesi hanno il nome di Skriniar in cima alla lista dei desideri. Una sua eventuale titolarità sarebbe un chiaro segnale in direzione Londra?