Cocchi, esordio in Inter-Feyenoord: una fiducia massima!

Matteo Cocchi ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter nella sfida disputata dai nerazzurri contro il Feyenoord. Il difensore italiano ha sostituito Francesco Acerbi.

LA NOTIZIA – Matteo Cocchi ha tagliato il traguardo della prima presenza con la maglia dell’Inter in occasione del match vinto dai nerazzurri contro il Feyenoord per 2-1. Per il calciatore italiano un’emozione meritata, considerando i costanti progressi compiuti con la squadra Primavera. Il giocatore da lui sostituito è stato Francesco Acerbi, apparso acciaccato negli ultimi 10 minuti del match contro gli olandesi. La speranza, in questo contesto, è che per l’esperto difensore italiano non ci siano problemi rilevanti in vista dei prossimi impegni. A maggior ragione in assenza di riscontri sulle condizioni di Stefan De Vrij.