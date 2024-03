Civitas Metropolitano da record: sold-out. Ma Inter non da sola! − CdS

Il Civitas Metropolitano, tana dell’Atletico Madrid, si prepara a riservare all’Inter un ambiente caldissimo. Previsto sold-out. Ma la Beneamata avrà il suo notevole e costante appoggio.

CHE AMBIENTE! − Cresce l’attesa a Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico e Inter. Il Civitas Metropolitano sarà sold-out. Si supererà anche il record di spettatori dell’ultimo Clasico, ovvero quello vinto 3-1 dai Colchoneros lo scorso 24 settembre, davanti a 69.098 spettatori. Per la partita contro l’Inter, previsti 70.460 spettatori. Insomma, non ci sarà un seggiolino libero. I nerazzurri, dunque, si troveranno di fronte un catino infernale con il ‘Cholo’ Simeone pronto a caricare la sua gente come solo lui sa fare. Ma la Beneamata non sarà da sola: a supporto dell’Inter, infatti, ci saranno 3400 tifosi che canteranno fino all’ultimo secondo. Inoltre, la partita è stata catalogata come ad alto rischio dalle autorità pubbliche locali, con la conseguente attivazione di dispositivi di sicurezza eccezionali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea De Pauli