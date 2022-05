Cioffi: «Non posso che dire bravi ai ragazzi. Gol Perisic però da evitare»

Cioffi ha parlato ai microfoni di Udinese Tv nel post di Udinese-Inter, match terminato 1-2 per i nerazzurri. Il rammarico per la sconfitta con una puntualizzazione sul gol di Perisic

RAMMARICO − Gabriele Cioffi con un po’ di amarezza dopo il KO contro l’Inter: «Dico bravi ai ragazzi perché gli si può dire soltanto bravi. Atteggiamento giusto, fame, volontà. Arriviamo da 5 partite nelle ultime due settimane. Potevamo fare meglio su entrambi i gol subiti: sul primo per attenzione; sul secondo, era l’unica cosa che non dovevamo fare con l’Inter. Rammarico per il primo gol, questi gol li dobbiamo e possiamo evitare perché lì siamo bravi. Success? Peccato, confidiamo di recuperarlo il prima possibile così come il risultato».