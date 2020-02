Christillin: “Juventus-Inter, no lunedÃ¬! Domenica a porte chiuse, salvo…”

Christillin: “Juventus-Inter, no lunedì! Domenica a porte chiuse, salvo…”

Intervistata ai microfoni di “TuttoJuve.com”, Evelina Christillin, membro Uefa del consiglio Fifa, ha parlato di Juventus-Inter, in programma domenica sera

JUVENTUS-INTER – Queste le parole di Evelina Christillin, membro Uefa del consiglio Fifa, su Juventus-Inter a porte chiuse: «Può non piacere come soluzione, visto il calendario davvero fitto di impegni che non consente di recuperare partite sospese, ma credo che la partita di domenica verrà giocata a porte chiuse. A meno di clamorosi sconvolgimenti totali dell’ultima ora. E non si può giocare nemmeno il lunedì, perché abbiamo la Coppa Italia contro il Milan un paio di giorni più tardi».