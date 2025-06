Chivu e l’Inter al lavoro per il Monterrey con 5 ancora a parte – SM

L’Inter e Cristian Chivu lavorano in vista dell’esordio contro il Monterrey, che avverrà tra la notte di martedì e mercoledì. In cinque lavorano ancora a parte e quasi tutti vanno verso il forfait.

PARTITI – Cresce l’attesa per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club. La grande kermesse è iniziata questa notte alle 2 italiane con la partita inaugurale tra l’Al-Ahly, squadra egiziana, e l’Inter Miami, club americano. Match sicuramente ricco di occasioni ma scarno di reti, anche grazie alla bravura dei due portieri: El Shenawy, lato africano, e Ustari, lato americano. Oggi in programma quattro partite, che si giocheranno tra le 18 e le 4 ore italiane. Intanto, l’Inter si allena. Ieri alle 23.15 italiane è avvenuta la presentazione di Cristian Chivu davanti alla stampa. Il tecnico rumeno ha parlato di orgoglio, interismo, appartenenza. Tutte doti che la nuova Inter dovrà mettere in campo, senza tralasciare ovviamente l’aspetto tecnico-tattico. Nella notte tra martedì e mercoledì, alle 3 italiane, ci sarà l’esordio contro il Monterrey, squadra messicana.

Col Monterrey la nuova Inter di Chivu senza cinque pedine

IN CINQUE ANCORA A PARTE – Chivu, in vista della partita contro il Monterrey, non avrà tutta l’Inter a disposizione. Oltre a Mehdi Taremi, che non farà parte della kermesse in quanto bloccato in Iran, per il match con i messicani, riferisce Sport Mediaset, lavorano ancora a parte cinque pedine: Yann Aurel Bisseck, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. Tutti e cinque non dovrebbero farcela per il Monterrey.