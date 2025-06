Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate: l’orario

Chivu protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate. Questo l’orario della conferenza del tecnico rumeno prima della sfida contro gli argentini.

CONFERENZA STAMPA – L’Inter di Cristian Chivu è attesa dalla delicata sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. La partita è in programma tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane. Nella giornata di vigilia, sono in programma una serie di appuntamenti. Ci sarà infatti la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista all’1.15 italiane. Il tecnico dell’Inter risponderà alle domande dei cronisti presenti a poche ore dalla sfida contro gli argentini che darà il pass per gli ottavi di finale.

La conferenza di Chivu alla vigilia di Inter-River Plate

