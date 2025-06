Chivu, c’è la data del ritrovo ad Appiano Gentile prima della partenza in USA – TS

Chivu presto sarà ufficialmente un nuovo allenatore dell’Inter. Lunedì la data dell’ufficialità, ma anche quella del ritrovo ad Appiano Gentile prima della partenza in USA. Le ultime notizie relative alla nuova avventura del tecnico sulla panchina nerazzurra secondo Tuttosport.

PRIMO GIORNO DI LAVORO – È cominciata ufficiosamente ieri la nuova avventura di Cristian Chivu come allenatore dell’Inter. Prima però dell’annuncio ufficiale, previsto per lunedì, sarà necessario che il tecnico completi la risoluzione del contratto che lo lega al Parma fino al 30 giugno. Un passaggio formale, ma obbligato, visto che il tesseramento con l’Inter deve avvenire in anticipo rispetto all’apertura ufficiale della nuova stagione. Proprio lunedì Chivu dirigerà anche il suo primo allenamento da allenatore della prima squadra ad Appiano Gentile. Un primo contatto con il gruppo, in attesa del rientro dei nazionali, con i giocatori non impegnati con le selezioni che inizieranno a preparare la tournée americana. Il viaggio verso gli Stati Uniti è in programma per mercoledì mattina: partenza alle 11 con destinazione Los Angeles, dove i nerazzurri affronteranno il Monterrey il 18 giugno (alle 3 di notte, ora italiana).

Chivu e il suo staff (quasi) al completo

IN DEFINIZIONE – Chivu porterà con sé uno staff rinnovato e di sua fiducia. Dalla sua esperienza al Parma arrivano Antonio Gagliardi, che sarà il suo secondo, Angelo Palombo come collaboratore tecnico (vecchia conoscenza interista) e Nicola Pavarini, che allenerà i portieri. A completare lo staff ci sarà anche Mario Cecchi, tattico fidatissimo di Inzaghi, figura centrale nell’impostazione strategica dell’Inter degli ultimi anni e ora pronto a dare continuità tecnica al progetto. Con l’ufficialità ormai imminente, prende forma la nuova Inter di Cristian Chivu: una squadra che guarda avanti con nuove energie, ma senza dimenticare le basi solide lasciate dall’era Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna