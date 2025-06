Chivu sottolinea: «Calhanoglu? Rientro utile a spegnere voci! Inter ha fame!»

Cristian Chivu ha parlato alla vigilia di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa ci dice il primo pareggio del Fluminense contro il Borussia Dortmund?

Si tratta sempre della prima partita della competizione. Dal punto di vista dell’intensità, domani si proverà fino in fondo a fare il meglio. Ovviamente, avere la massima attenzione per non fare errori e sbagliare il meno possibile, essere pronti mentalmente e fisicamente: tutto ciò non è semplice per nessuno, ma il Fluminense è una squadra pronta che può mettere in difficoltà chiunque.

Chivu, cosa si aspetta l’Inter dal Fluminense?

Tutte le squadre rimaste hanno l’ambizione di andare avanti, di accedere ai quarti. Si tratta di una squadra brasiliana, che ha qualità, esperienza e intensità. Da questo punto di vista, la partita contro il River Plate è stata molto utile perché ci ha fatto alzare i giri del motore. Domani dovremo essere pronti a calarci subito in quel che la sfida ci offrirà. Il precedente che abbiamo mi fa ben sperare sul fatto che saremo all’altezza.

Conferma il rientro di Frattesi in Italia? Volete portare negli Stati Uniti altri giocatori?

Quando siamo partiti da Milano abbiamo preso in considerazione i possibili imprevisti, aggregando dunque qualche ragazzo della Primavera. I giovani ci hanno aiutato tanto a tenere alto il livello degli allenamenti. Sono contento perché ogni scelta è stata fatta mettendo un punto interrogativo su quello che sarebbe potuto accadere. Purtroppo nel calcio sono cose che accadono… giocatori che hanno acciacchi, che hanno dei problemi, che recuperano o cercano di recuperare. Questo è il caso di Frattesi e Calhanoglu, che sono tornati a Milano per avere qualche accertamento in più. Così abbiamo evitato anche qualche rumore che non avrebbe fatto bene a loro e al gruppo. Abbiamo così deciso di mandarli ‘in vacanza’, dove staranno con le famiglie e avranno la possibilità di curarsi al meglio. Non sappiamo se qualcun altro si aggregherà in caso di passaggio del turno. Sono scelte che faremo a porte chiuse (ndr.).

Che ne pensa di Thiago Silva?

Ha avuto e sta ancora avendo una grande carriera, è uno dei migliori difensori della storia. Ha sempre avuto il mio apprezzamento per quello che rappresenta come calciatore e come persona. Può essere considerato uno dei migliori degli ultimi decenni, senza alcun dubbio.

Chivu, come sta Thuram, è pronto per partire titolare nell’attacco dell’Inter?

Si è allenato con noi, ha smaltito quel fastidio che aveva la coscia. Lui si è messo a disposizione della squadra, poi starà a me decidere se schierarlo dal primo minuto.

Si sale di livello e di temperatura rispetto a Seattle. La sua Inter è pronta a fare altrettanto?

Siamo pronti così come lo siamo stati dall’inizio. Siamo venuti qui per onorare il torneo e per onorare ciò che l’Inter rappresenta nel mondo. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo, ci siamo allenati in condizioni diverse rispetto a ciò a cui eravamo abituati, dove faceva più fresco. Ad ogni modo, siamo pronti per la partita di domani al fine di essere la nostra miglior versione e passare il turno.

Chivu, le chiedo di Luis Henrique e di Carlos Augusto. Le hanno spiegato quanta voglia abbia il Fluminense di far bene?

Non penso che abbiamo bisogno di spiegazioni sulla voglia che hanno i brasiliani nella competizione. Queste squadre hanno sempre dimostrato di avere qualità, di saper aumentare il livello in Europa. Fortunatamente, ci sono tanti brasiliani in Europa che rendono questo sport ancora più bello. Sappiamo quanto siano importanti per il calcio. Adoro vedere le squadre brasiliane giocare, sono stato contento per i loro risultati al Mondiale per Club. Per tutto il mondo è un bene vederle disputare nuove sfide.

La spaventa il tema del protocollo meteo? Spero si prenda una decisione prima della partita. Se ci dicono di aspettare due ore, una volta che siamo arrivati allo stadio, diventa difficile preparare bene il match. Si tratta di una preparazione importante per quanto riguarda l’alimentazione e non solo. Siamo atleti professionisti, per esprimerci al meglio dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Spero che entro domani a mezzogiorno si faccia maggiore chiarezza. Bisogna prendersi la responsabilità di una decisione che non influisca sulla qualità del gioco e sull’incolumità della squadra.

Chivu, che differenza vede rispetto a quando è arrivato all’Inter? Come il primo giorno, c’è qualcuno che è ritornato, qualcuno che non c’è più. Noi siamo gli stessi, abbiamo la medesima fame e ambizione di fare un grande torneo. Lo staff ha la stessa passione dell’inizio, vogliamo mettercela tutta.