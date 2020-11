Chiriches: “Ci godiamo l’aria dell’alta classifica, ma concentrati sull’Inter!”

Mapei Stadium Reggio Emilia

Sassuolo-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 15.00 al Mapei Stadium, valida per la nona giornata di Serie A. Chiriches si gode la vittoria con il Verona con un occhio al match contro i nerazzurri

ALTA CLASSIFICA – Sassuolo-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 15.00. I neroverdi di Roberto De Zerbi, che ieri hanno battuto il Verona, sono secondi in classifica a due punti dal Milan capolista. Vlad Chiriches si gode l’alta classifica senza dimenticare il prossimo impegno: “Grande vittoria in una partita non semplice! Continuiamo a goderci l’aria dell’alta classifica rimanendo concentrati in vista della partita di sabato contro l’Inter“, scrive il difensore su Instagram.