Chiquinho: «Inter? Lavoriamo per regalare una vittoria ai tifosi!»

L’Inter sfiderà il Benfica martedì nei quarti di finale di Champions League. Grande sfida. Il centrocampista Chiquinho ha lanciato la sfida ai nerazzurri

VERSO L’INTER − Chiquinho sfida gli uomini di Inzaghi per martedì in Champions League: «Stiamo lavorando duramente per ottenere una vittoria davanti ai nostri tifosi. I tifosi hanno creato un’atmosfera incredibile, la partita non è andata come volevamo. Volevamo davvero regalare ai nostri tifosi un po’ di gioia, con una grande vittoria. Il nostro obiettivo ora è martedì, abbiamo una partita molto importante, la squadra è concentrata su quella partita e stiamo lavorando sodo per ottenere una vittoria davanti ai nostri tifosi». Le sue parole sul sito ufficiale del club.