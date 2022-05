Chiffi arbitro di Udinese-Inter: due (brutti) precedenti in due mesi

Chiffi sarà l’arbitro di Udinese-Inter, partita della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match della Dacia Arena.



I PRECEDENTI – Udinese-Inter sarà la nona partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. Già la quarta in questa stagione, dove ha diretto lo 0-2 di Empoli il 27 ottobre con proteste toscane per un rigore richiesto e un rosso diretto (giusto) a Samuele Ricci nella ripresa. Poi due ricordi piuttosto brutti nel momento di blackout invernale. Prima lo 0-0 in casa del Genoa del 25 febbraio, senza molto da dire, quindi l’1-1 con la Fiorentina del 19 marzo con un rigore tolto al VAR. Nessuna sconfitta, ma i pareggi (quattro) sono gli stessi delle vittorie.

DISCUSSO – Chiffi ha debuttato con tante contestazioni dell’Inter: in un 2-2 contro il Parma, il 26 ottobre 2019, ha negato un rigore per fallo di Matteo Darmian (al tempo gialloblù) su Cristiano Biraghi. Poi, per concedere il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku, lungo check al VAR per un offside segnalato dall’assistente ma che non c’era. Nel derby di Coppa Italia col Milan del 26 gennaio 2021 è infine subentrato al collega Paolo Valeri (infortunato) per gli ultimi minuti di partita.