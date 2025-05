Chiffi arbitro di Inter-Lazio: 4 precedenti OK (ma c’è una svista)

Daniele Chiffi arbitro della partita tra Inter e Lazio, penultima giornata di campionato. Sono quattro i precedenti in stagione. La scheda del direttore di gara della sezione di Padova.

QUATTRO PRECEDENTI – Ad arbitrare il match di San Siro ci penserà Chiffi. Il fischietto padovano ha già diretto l’Inter quattro volte in questa stagione. Il bilancio è positivo: tre vittorie e un pareggio nel derby contro il Milan. Ha anche diretto la semifinale di Supercoppa italiana, vinta dai nerazzurri 2-0 contro l’Atalanta a Riad. Nell’ultimo derby di campionato, non è stato comunque attentissimo: visto che all’Inter negò un rigore per fallo di Pavlovic su Marcus Thuram. In quel caso né lui, né il VAR Di Paolo videro nulla. Nel complesso, sarà la diciottesima volta che Chiffi arbitrerà una partita dell’Inter. Nei 17 precedenti tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, i nerazzurri hanno perso due volte: il 3 settembre 2022 contro il Milan 3-2 e il 19 marzo 2023 contro la Juventus 1-0. Una curiosità: Chiffi ha diretto la partita di andata tra Lazio e Inter, finita 0-6 per la Beneamata lo scorso 12 dicembre.

Chiffi arbitro di Inter-Lazio, il rendimento attuale dell’arbitro padovano

RENDIMENTO – Chiffi, prima di andare a dirigere Inter-Lazio, ha già arbitrato quindici partite di Serie A in questa stagione: Atalanta-Genoa, Milan-Udinese, Genoa-Fiorentina, Venezia-Parma, Milan-Juventus, Roma-Lecce, Lazio-Inter, Empoli-Lecce, Napoli-Juventus, Milan-Inter, Parma-Roma, Torino-Empoli, Inter-Udinese, Atalanta-Lazio, Parma-Juventus e Roma-Fiorentina. Ha estratto nel complesso 59 cartellini gialli e tre cartellini rossi.