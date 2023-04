Chiesa, nuovo ribaltone per Juventus-Inter? Altri esami in arrivo

Chiesa ieri non ha giocato contro il Verona e Allegri era fiducioso di averlo a disposizione per Juventus-Inter. Stando a quanto scrive Sport Mediaset, tuttavia, non è così certo il suo recupero.

OCCHIO ALLO STOP – Federico Chiesa era entrato in Inter-Juventus ma aveva accusato subito un nuovo fastidio. Sottoposto durante la sosta, dove non ha partecipato agli impegni con l’Italia, a degli esami al ginocchio questi avevano escluso lesioni. Nonostante il rientro in allenamento a Torino, Massimiliano Allegri non l’ha convocato per la vittoria di ieri 1-0 sul Verona. Si pensava che Chiesa potesse esserci per Juventus-Inter di Coppa Italia dopodomani sera (vedi articolo), ma non è più scontato. Per Sport Mediaset il ginocchio destro fa ancora male ogni volta che prova ad alzare i ritmi. Per questo motivo la Juventus ha deciso di far svolgere a Chiesa un’artroscopia a fibra ottica, per capire meglio la situazione.