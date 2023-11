Chiesa, doppio colpo subito a -9 da Juventus-Inter: le condizioni

A nove giorni da Juventus-Inter Chiesa è diventato il protagonista di Italia-Macedonia del Nord, con una doppietta fondamentale per il 5-2 finale. Ma l’attaccante bianconero ha anche subito due colpi durante la partita, che lo hanno fatto zoppicare a lungo.

LE CONDIZIONI – Doppio spavento per Federico Chiesa, ma nessun problema fisico a nove giorni da Juventus-Inter. Lo segnala lo stesso attaccante, intervistato da Sky Sport al termine di Italia-Macedonia del Nord 5-2 dove ha fatto doppietta: «Ho solo sentito male, perché ho sterzato e l’avversario mi è venuto addosso prendendomi sul ginocchio destro. Però ci sta, in campo internazionale entrano e non hanno paura perché vogliono farsi sentire». Chiesa, dopo appena un minuto di gioco, ha subito un duro colpo al ginocchio destro da Bojan Dimoski. Che, non contento, poco più tardi gli ha anche rifilato un pestone stavolta alla caviglia sinistra. Per Chiesa 62′ in campo, prima di essere sostituito da Nicolò Zaniolo (fischiatissimo).