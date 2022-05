Chiellini vuole chiudere con un trofeo e punta alla Coppa Italia con l’Inter – CdS

Chiellini è prossimo all’addio ufficiale, a caccia del suo trofeo numero 20 con la Juventus. Contro l’Inter in Coppa Italia ci sarà, e farà di tutto per conquistare quello che sarebbe il suo ultimo trofeo.

VUOLE LA COPPA – Giorgio Chiellini manda la sfida all’Inter e vuole vincere quella che sarebbe per lui la sesta Coppa Italia in totale (riuscito in campo solo da Roberto Mancini), cioè il 20esimo trofeo con la maglia della Juventus. Oggi sfiderà l’Inter da titolare, così come annunciato in conferenza stampa. Il suo futuro, però è già scritto: al termine della stagione sarà addio, si attende solo l’annuncio ufficiale. Poi chiuderà con un esperienza in MLS.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Santoni

