Chiellini titolare contro l’Inter. Chi completa il tridente di Sarri? – Sky

Domenica alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter. La sfida – come noto – si giocherà a porte chiuse. Ecco le ultime e come arrivano i bianconeri di Sarri a questa sfida secondo Francesco Cosatti di “Sky Sport”

FORMAZIONE – «Ho visto un Cristiano Ronaldo molto concentrato e tranquillo a due giorni dalla sfida molto importante contro l’Inter. Non credo ci sarà turnover, ma in difesa rivedremo Chiellini al fianco di Bonucci. In attacco sicuri Cristiano Ronaldo e Dybala con uno tra Cuadrago e Higuan a completare l’attacco. L’argentino sta meglio e si è rivisto contro il Lione, ma il colombiano è in vantaggio».