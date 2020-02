Chiellini salta il Lione, probabile presenza dal 1′ in Juventus-Inter

Giorgio Chiellini non farà parte della sfida di Champions League tra i bianconeri e il Lione, che vedrà il calcio di inizio tra pochi minuti. Secondo le notizie che arrivano da “Sky Sport”, il difensore sarà in campo dal primo minuto per Juventus-Inter.

RECUPERATO – Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione e il ritorno in campo nella sfida contro la SPAL, Giorgio Chiellini non sarà della partita questa sera in Champions League contro il Lione. Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà, inviato di “Sky Sport” nella città francese, il difensore salvo sorprese sarà però in campo domenica sera per Juventus-Inter: «Questa sera Chiellini andrà in panchina, ma salvo sorprese partirà da titolare domenica sera insieme a Leonardo Bonucci nella sfida contro l’Inter. Per de Ligt ci sarà meno spazio, ecco perché questa sera avrà una grande occasione per confermarsi. Anche Douglas Costa andrà in tribuna questa sera, probabilmente domenica non sarà pronto per giocare da titolare, ma potrebbe entrare a gara in corso ed essere decisivo come spesso ha fatto entrando dalla panchina».