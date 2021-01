Chiellini: Â«Lukaku attaccante formidabile. Inter-Juventus non decisivaÂ»

Chiellini: «Lukaku attaccante formidabile. Inter-Juventus non decisiva»

Condividi questo articolo

Giorgio Chiellini Juventus

Chiellini ha parlato a Rai Sport dopo Juventus-Genoa 3-2 (vedi articolo). Il difensore bianconero, in campo sessantaquattro minuti, si è subito proiettato sul derby d’Italia con l’Inter di domenica elogiando Lukaku.

L’AVVERSARIO – Queste le parole di Giorgio Chiellini, oggi al rientro “vero” dopo un infortunio: «Mi sento meglio, nelle ultime due settimane ero a disposizione e le sensazioni erano positive. Questi sessanta minuti mi danno fiducia, penso di poter aiutare la squadra nelle prossime settimane, ovviamente compatibilmente con le decisioni dell’allenatore. Inter-Juventus? Non ci costringe a vincere niente. È una partita importante ma non decisiva, perché manca comunque ancora un girone pieno. Non sarà ancora l’ultima partita né per noi né per loro ma è una partita importante. È una partita che ci teniamo a far bene, contro dei grandi giocatori e una gran squadra che lo sta dimostrando. Io penso che sia una partita da tripla, dove possiamo fare una grande partita come col Milan, ma si deciderà sugli episodi. Tutto il campionato è equilibrato, si sta giocando sui dettagli. Certo, tutte le partite ci piacerebbe vincerle. Romelu Lukaku? Nell’uno contro uno penso sia marcabile da poche persone, quindi a prescindere da chi giocherà dovrà essere tutta la squadra a fare una grande fase difensiva. Lui e Lautaro Martinez sono una coppia di attaccanti formidabili: l’ha dimostrato anche oggi Lukaku».