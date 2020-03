Chiellini, differenziato in vista dell’Inter. Tridente? Sarri ha deciso – Sky

Domenica – in attesa dell’ufficialità della Lega Serie A – si giocherà Juventus-Inter. Ecco, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, le ultime sui bianconeri e in particolare sulle condizioni di Chiellini (QUI le ultime sui nerazzurri invece)

DUBBI – Secondo quanto riportato da Alessandro Acton: «Tutti presenti sul campo, ma lavoro differenziato per Chiellini che ha un piccolo affaticamento muscolare. Non è in dubbio la sua convocazione, ma la presenza dal primo minuto. Sono comunque pronti de ligt e Bonucci. Rientrati in gruppo e candidati a uno spezzone anche Khedira e Douglas Costa. Sicuro invece di esserci Cristiano Ronaldo che farà parte del tridente bianconero. Nel centrocampo a tre centrocampo titolari certi Pjanic e Bentancur».