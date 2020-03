Chichizola: “Inter-Getafe? Decisione doveva prenderla la UEFA, non...

Chichizola: “Inter-Getafe? Decisione doveva prenderla la UEFA, non i club”

Chichizola, portiere del Getafe, fa eco alle parole del suo presidente (vedi articolo) ai microfoni di TycSports. Il numero uno del club spagnolo afferma che avrebbe dovuto decidere la UEFA e conferma che la decisione è quella di non partire per Milano. Di seguito le sue dichiarazioni

ATTACCO – Leandro Chichizola parla di Inter-Getafe, partita che va verso il rinvio (vedi articolo): «Decisioni di questo tipo dovrebbero essere prese dalla UEFA e non dai club. Sicuramente sospenderemo. Penso che sia la cosa migliore per tutti sul tema della salute e perché giocare una partita di questa portata senza persone sembrerebbe un’amichevole pre-campionato».

DECISIONE GIUSTA – Chichizola prosegue: «L’allenamento di oggi è stato rinviato e ci sarà un incontro presso il club con i capitani e comunicheranno alla UEFA che la decisione è quella di non viaggiare a causa dell’emergenza coronavirus. L’idea dei dirigenti è quella di non rischiare. Se le squadre approvano la decisione si andrà in quella direzione».

