Chiffi arbitro di Inter-Atalanta: ultimi due precedenti contrastanti!

Daniele Chiffi sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita valida per la prima semifinale della final four della Supercoppa Italiana, in programma oggi alle 20.00. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Al-Awwal Park di Riad.

L’ULTIMO PRECEDENTE – Sarà Daniele Chiffi a dirigere la partita tra Inter e Atalanta, la prima semifinale di Supercoppa Italiana che si svolgerà questa sera in Arabia Saudita. Per il fischietto patavino questa non sarà prima sfida dei nerazzurri da dirigere nella stagione 2024/2025. In quest’anno calcistico, infatti, c’è già un precedente, che anche piuttosto recente. L’ultima volta che Chiffi ha arbitrato un match dell’Inter, infatti, è stato lo scorso 16 dicembre, contro la Lazio. All’Olimpico, dove è andata in scena la goleada della squadra nerazzurra, il direttore di gara ha estratto 6 cartellini gialli (4 per i nerazzurri e 2 per i biancocelesti) e ha concesso un calcio di rigore in favore degli uomini di Simone Inzaghi.

PIÙ INDIETRO NEL TEMPO – Meno piacevole è, invece, il penultimo precedente dell’Inter legato a Chiffi. Si tratta di Inter-Juventus del 19 marzo 2023: un cartellino rosso a ciascuna delle due squadre e il famoso gol – dubbio, per via di un presunto colpo di braccio – convalidato a Kostic. In Serie A sono in tutto dodici gli incontri nerazzurri diretti dal fischietto patavino, mentre in Coppa Italia due. In carriera Chiffi ha arbitrato due sfide che hanno avuto Inter e Atalanta come protagoniste: in entrambi i casi la squadra milanese ha avuto la meglio.

Chiffi arbitro di Inter-Atalanta, il rendimento attuale

BILANCIO – Chiffi, prima di andare a dirigere Inter-Atalanta, ha arbitrato ben undici partite nel corso dell’attuale stagione. Una in Conference League, due in Serie B, una in Liga B e sette in Serie A. In tutte queste gare arbitrate, il fischietto patavino ha assegnato sei calci di rigore e ha estratto due cartellini rossi in tutto.