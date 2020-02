Chi sceglierÃ  Conte sulla fascia destra in Inter-Milan? Il ballottaggio – CdS

Chi sceglierà Conte sulla fascia destra in Inter-Milan? Il ballottaggio – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Conte in vista di Inter-Milan deve scegliere il suo uomo sulla fascia destra. Meglio Moses o Candreva?

FASCIA DA DECIDERE – Per completare il quadro dei nodi ancora da sciogliere in vista di Inter-Milan oltre al centrocampo e Handanovic, occorre aggiungere anche quello che riguarda la fascia destra. Meglio Moses o Candreva per contrastare Theo Hernandez? In termini di pura velocità, il nigeriano è in grado di contrastare meglio il mancino rossonero, ma non è detto che abbia la tenuta per reggere l’intera gara. A Udine, infatti, è calato nella ripresa. Chissà che qualche scelta non venga fatta anche nell’ottica dei prossimi impegni, visto che i nerazzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force.