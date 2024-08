Chelsea-Inter, il test principale del percorso amichevoli oggi alla fine

Chelsea-Inter completa il programma delle amichevoli precampionato. Alle 16 ora italiana la partita di Stamford Bridge conclude la preparazione, una sorta di prova generale in vista del Genoa.

IL COLLAUDO – Con Chelsea-Inter finisce la serie di amichevoli. È la sesta, dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non certo un percorso scintillante, ma fino a oggi è possibile fare esperimenti e anche passaggi a vuoto senza pagare dazio. È da sabato che la squadra di Simone Inzaghi non potrà più sbagliare, con la partita contro il Genoa che apre la Serie A. Per questo, contro il Chelsea che ha una rosa extralarge e sta ancora prendendo giocatori a suon di milioni, l’Inter deve dimostrare di aver sistemato gli errori. Che magari necessiteranno anche di un aiuto dal mercato, ma che mercoledì contro l’Al-Ittihad si sono fatti notare in maniera un po’ troppo eccessiva. E sarà l’ultima volta che si potrà gestire una situazione del genere.

Chelsea-Inter, ultima amichevole col guaio infortuni

LE ASSENZE – Siamo solo all’11 agosto, eppure l’infermeria è già piena. Oltre a capitan Lautaro Martinez, appena tornato e in evidente ritardo di condizione, non sono partiti per Londra ben sei giocatori infortunati. Salteranno Chelsea-Inter Marko Arnautovic, Tajon Buchanan, Hakan Calhanoglu, Stefan de Vrij, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, assenze già pesanti e (tolto il canadese, reduce da frattura) tutte per problemi muscolari avvenuti durante il precampionato. Un campanello d’allarme da non sottovalutare, che porterà Inzaghi a schierare tante alternative oggi. E un attacco ancora incompleto, con l’ennesima prova d’appello per il disastroso Joaquin Correa: la speranza è sempre che sia l’ultima volta in nerazzurro. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 14.30 il vero countdown a Chelsea-Inter: collegamenti in diretta, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.