Chelsea-Inter, le formazioni ufficiali: torna Mkhitaryan! Non l’unico

Chelsea-Inter alle ore 16:00 ore italiane, sarà l’ultima amichevole precampionato per la squadra di Inzaghi: sono appena uscite le formazioni ufficiali. Il tecnico nerazzurro effettua qualche cambio rispetto la partita giocata contro l’Al Ittihad, come il ritorno di Henrikh Mhitaryan.

LE SCELTE – Tutto per Chelsea-Inter, ultima amichevole estiva per la squadra allenata da Simone Inzaghi, tra una settimana impegnata per l’esordio in Serie A contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro cambia ancora qualcosa per testare la forma fisica della sua squadra in vista della prima sfida ufficiale. In difesa ci sarà ancora Yann Bisseck, completerà il trio con Francesco Acerbi e Carlos Augusto che torna dunque ad essere impiegato sul centro-sinistra al posto di Alessandro Bastoni. A centrocampo si rivede Kristjan Asllani al posto di Hakan Calhanoglu ancora non al meglio, supportato da Nicolò Barella e da Henrikh Mkhitaryan che torna titolare. Federico Dimarco e Matteo Darmian impegnati entrambi sulle fasce. Confermata la coppia d’attacco con Marcus Thuram e Joaquin Correa.

CHELSEA-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Chelsea (4-3-3): 1 Sanchez; 27 Gusto, 29 Fofana, 6 Colwill, 3 Cucurella; 45 Lavia, 22 Dewsbury-Hall, 8 Enzo; 11 Madueke, 10 Mudryk, 38 Guiu.

In panchina: 12 Jorgensen, 13 Bettinelli, 2 Disasi, 4 Adarabioyo, 5 Badiashile, 7 Sterling, 15 Jackson, 16 Ugochukwu, 17 Chukwuemeka, 18 Nkunku, 20 Palmer, 21 Chilwell, 25 Caicedo, 40 Veiga.

Allenatore: Enzo Maresca

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 16 Frattesi, 24 Salcedo, 28 Pavard, 47 Fontanarosa, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 59 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi