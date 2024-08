Chelsea, ennesimo acquisto! La rosa si allarga in vista dell’Inter

Ennesimo acquisto per un Chelsea che vanta già in squadra un numero esorbitante di giocatori. Si sta infatti concretizzando il passaggio di Pedro Neto dal Wolverhampton alla squadra londinese, prima dell’amichevole di domenica contro l’Inter.

ENNESIMO ACQUISTO – Il Chelsea continua a spendere e comprare sul mercato. Ampliando sempre di più una rosa già piena di giocatori. L’ultimo nome è quello di Pedro Neto, vecchia conoscenza anche della Serie A dopo una comparsata nella Lazio, prima di passare al Wolverhampton. E proprio in Premier League si è distinto l’esterno offensivo, tanto da attirare su di sé l’attenzione proprio dei blues. Per una cifra non da poco: si parla infatti di circa 65 milioni di euro per strapparlo ai Wolves, con un contratto pronto fino al 2030. Resta da capire se, per tempistiche, il portoghese riuscirà a firmare nelle prossime ore ed essere cosi presente per l’amichevole contro l’Inter in programma domenica a Stamford Bridge.