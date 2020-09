Che modulo sceglierà Conte in Inter-Lugano? Eriksen aspetta

Inter-Lugano è la prima amichevole della nuova stagione di Conte. E quindi ci saranno le prime indicazioni tattiche, che riguardano anche Eriksen.

CHE MODULO PER L’INTER? – Oggi alle 17 torna in campo l’Inter di Conte. Amichevole col Lugano, primo atto della stagione 2020-2021. I temi di discussione sono già diversi. Ma è impossibile non entrare in particolare in quello tattico. Che spesso fa rima con un nome preciso, quello di Christian Eriksen.

DILEMMA ERIKSEN – Il discorso è il solito. Noto fin dall’arrivo del danese, ormai otto mesi fa. Il 3-5-2 è adatto a Eriksen? Eriksen è adatto al 3-5-2? Siamo ancora qui a chiedercelo visto come sono andate le cose nei primi mesi. Conte sostanzialmente nel suo modulo principale non lo ha mai inserito. Ha provato il 3-4-1-2 per esaltare le sue doti offensive, ma anche in quel modulo il numero 24 non è sembrato rispondere ai suoi desideri. Venendo panchinato da Borja Valero, che trequartista non solo non è, ma non è proprio mai stato. Da qui la domanda: cosa si vedrà in Inter-Lugano?

PRIMO PASSO – Eriksen è ovviamente a disposizione di Conte. La curiosità è proprio vedere se sarà inserito nella formazione titolare. E, anche da subentrato, in che modulo si troverà a giocare. Il tormentato rapporto del danese con la maglia nerazzurra insomma vivrà un altro capitolo. Il primo della nuova stagione.