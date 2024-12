Che Como anti Inter? Ballottaggio Fabregas in avanti. Un ex fuori

Il Como sarà avversario dell’Inter in campionato, domani sera fischio d’inizio alle ore 20.45 a San Siro. Per Fabregas un ballottaggio in attacco. Mentre un ex nerazzurro dovrebbe essere in panchina.

AVVERSARIO – Prima di Natale l’Inter giocherà in campionato il derby lombardo contro il Como di Cesc Fabregas. I nerazzurri dovranno stare attenti perché la squadra del tecnico spagnolo ha la spregiudicatezza della giovane squadra, ma al contempo alcuni singoli molto dotati tecnicamente. Fra tutti, ovviamente, quel Nico Paz, finito anche nel mirino della stessa Beneamata. Se Simone Inzaghi ha qualche emergenza difensiva da dover ovviare, Fabregas invece ha un dubbio in attacco. Chi schierare tra Andrea Belotti o Patrick Cutrone. Intanto, l’ex nerazzurro Emil Audero dovrebbe restare in panchina, con Pepe Reina al suo posto tra i pali.

Inter-Como, la probabile formazione di Fabregas alla vigilia della partita

PROBABILE – In vista di Inter-Como, Fabregas sembra già avere le idee piuttosto chiare. Il dubbio riguarda l’attacco. Al momento, secondo anche i colleghi di Sport Mediaset, Belotti è in vantaggio su Cutrone. Niente da fare per Gabrielloni, che salterà la partita per un problema al polpaccio. Per il resto, in mezzo al campo si andrà con l’esperienza di Sergi Roberto. Fadera, Paz e Strefezza a completare il terzetto dietro alla punta Belotti. La probabile formazione per Inter-Como:

(4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.