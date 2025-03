Champions League, ultime qualificate ai quarti: i risultati

Anche oggi tutte le ultime squadre hanno staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, come ieri l’Inter. Definiti tutti gli accoppiamenti nel tabellone. Ecco i risultati delle sfide di ritorno degli ottavi di finale in programma questa sera.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Lille-Borussia Dortmund 1-2 (andata 1-1) 5′ J. David, 54′ rig. Can .

Arsenal-PSV Eindhoven 2-2 (andata 7-1) 6′ Zinchenko, 18′ Perisic, 37′ Rice, 70′ Driouech.

Aston Villa-Club Brugge 3-0 (andata 3-1) 50′, 61′ Asensio, 57′ Maatsen.

Atlético Madrid-Real Madrid 3-4 dopo i tiri di rigore (1-0, andata 0-1).

In grassetto le squadre qualificate.