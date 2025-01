Champions League, ultima giornata tutta in contemporanea: 18 partite!

Quello che sta per arrivare è un mercoledì sera mai visto prima d’ora: diciotto partite di Champions League tutte in contemporanea! L’ultima giornata della fase campionato si gioca senza orari diversi, alle 21, per definire le trentasei posizioni della classifica con le qualificate dirette agli ottavi e ai play-off. All’Inter, col Monaco, servirà un punto per non dover far calcoli.

CHAMPIONS LEAGUE – 8ª GIORNATA

Aston Villa-Celtic mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Barcellona-Atalanta mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport Max e Sky Sport 254

Bayer Leverkusen-Sparta Praga mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Bayern Monaco-Slovan Bratislava mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Brest-Real Madrid mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport 257

Dinamo Zagabria-Milan mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Girona-Arsenal mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Inter-Monaco mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Juventus-Benfica mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Lille-Feyenoord mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Manchester City-Club Brugge mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e TV8

PSV Eindhoven-Liverpool mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

Red Bull Salisburgo-Atlético Madrid mercoledì 29 gennaio ore 21

Sporting CP-Bologna mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

Stoccarda-PSG mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta TV Sky Sport 258

Sturm Graz-RB Lipsia mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Young Boys-Stella Rossa mercoledì 29 gennaio ore 21 – diretta streaming Sky Sport Plus

Per il blocco di partite in contemporanea (esclusa Inter-Monaco) sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 21

Barcellona 18

Arsenal 16

Inter 16

Atlético Madrid 15

Milan 15

Atalanta 14

Bayer Leverkusen 13

Aston Villa 13

Monaco 13

Feyenoord 13

Lille 13

Brest 13

Borussia Dortmund 12

Bayern Monaco 12

Real Madrid 12

Juventus 12

Celtic 12

PSV Eindhoven 11

Club Brugge 11

Benfica 10

PSG 10

Sporting CP 10

Stoccarda 10

Manchester City 8

Dinamo Zagabria 8

Shakhtar Donetsk 7

Bologna 5

Sparta Praga 4

RB Lipsia 3

Girona 3

Stella Rossa 3

Sturm Graz 3

Red Bull Salisburgo 3

Slovan Bratislava 0

Young Boys 0