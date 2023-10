Champions League: siti scommesse danno Inter favorita sul Benfica

Champions League iniziata e arrivata alla seconda giornata anche per l’Inter, che ospita il Benfica a San Siro nel Gruppo D. I migliori siti scommesse non hanno dubbio alcuno. Con quote che vanno da 1,50 a 1,80 i nerazzurri sono favoriti sulla squadra portoghese. Vediamo come sta la squadra di Inzaghi e quali sono i pronostici dei migliori bookmaker online adesso

PRONOSTICO CASALIGNO – I migliori siti scommesse non hanno nessun tentennamento. L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con la Real Sociedad nella prima giornata del Gruppo D di UEFA Champions League, può – e deve – battere il Benfica in casa nel secondo turno del girone. I top bookmakers AAMS consultabili online danno, infatti, i nerazzurri favoriti per la vittoria finale (“1“) con quote che vanno da 1,50 a 1,80 sui siti scommesse sportive più popolari. Alcuni esperti ipotizzano, poi, che sia una partita da “Goal“. Altri, invece, puntano su un possibile pareggio (“X“) dato a 3,30. Insomma, un’Inter arrembante! Che, dopo lo 0-4 in casa della Salernitana, sembra essere – davvero – la squadra da battere. Anche in Europa, per Inter-Benfica in scena a San Siro.

Lautaro Martinez in versione super bomber per l’Inter

BOMBER E CAPITANO – Se dal punto di vista societario si punta senza mezzi termini sul rinnovo dell’attaccante argentino, dal punto di vista mediatico Lautaro Martinez è il campione sulla bocca di tutti. Il capitano dell’Inter è stato, infatti, decisivo nella partita contro la Salernitana. Segnando addirittura quattro gol in poco meno di mezz’ora. Il numero 10, chiamato dalla panchina al 55′, è riuscito a imprimere il suo calcio in maniera così netta e prorompente da essere, certamente, l’uomo squadra dei nerazzurri. Dobbiamo sottolineare che, fino al 60′, la squadra di casa non ha demeritato. Portando anche una serie di pericoli alla porta difesa da Yann Sommer. E ripartendo con una certa grinta. Ovvio, Alexis Sanchez non è – probabilmente – nel suo periodo di forma più sfolgorante. Marcus Thuram è sembrato un po’ affrettato. E Nicolò Barella troppo solo a centrocampo. Ma il cambio di Sanchez con Lautaro Martinez è stata la svolta della partita. Il capitano ha aperto le marcature con uno scavetto di classe. E ha reso impossibile, ai difensori salernitani, la sua marcatura nei minuti successivi fino al fischio finale. Lautaro Martinez è in un periodo di forma straordinario. La squadra dipende, in parte, dalle sue giocate. E la forza di reazione, dopo una brutta partita come quella in casa contro il Sassuolo, è quello che tifosi e società volevano dai nerazzurri. Adesso, più che mai, in lotta per lo Scudetto.

Milan, Juventus e Napoli non mollano in Serie A

LOTTA SCUDETTO – I siti scommesse sportive online lo hanno detto già in estate: Inter, Milan, Napoli e Juventus sono le squadre favorite per la vittoria in campionato. Le prime giornate di Serie A sono state, però, molto felici per le squadre milanesi. Un po’ meno per azzurri e bianconeri. Il Napoli, con il cambio in panchina da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, ha vissuto giornate intense. Con tanto nervosismo e poca serenità. Non dimentichiamoci che le ultime polemiche social di Victor Osimhen sono state solo l’ultimo atto di un mese poco felice. Fortunatamente, però, in campo la squadra sembra aver ritrovato gioco e gol. Grazie a due partite molto belle contro Udinese e Lecce. La Juventus, dopo lo scivolone con il Sassuolo, ha trovato una vittoria di misura contro il Lecce e un opaco pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. Sarà anche che non c’è continuità ma la squadra di Massimiliano Allegri non sembra essere pronta a vincere come Inter e Milan. Le milanesi, decisamente, hanno impresso un grande ritmo a questo inizio campionato con belle e convincenti vittorie. Il Derby di Milano, se vogliamo essere ancora più precisi, ha dato il suo verdetto insindacabile: l’Inter, con il sonoro 5-1 rifilato ai cugini rossoneri, sembra essere il team più organizzato. Una squadra con una bella ossatura, giocatori nuovi ben integrati e un bomber-capitano che darà filo da torcere a tutti gli avversari. Dunque, auguriamoci arrivi la prima vittoria in Champions League! E che quest’anno, con buona pace dei detrattori, si possa sperare in un finale meno amaro di quello della scorsa stagione. Finale in cui, senza nulla togliere allo strapotere del Manchester City, l’Inter non solo ha giocato bene la sua partita a Istanbul ma – più volte – è stata in grado di mettere in difficoltà i campioni inglesi.