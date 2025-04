Champions League, ritorno quarti: i calciatori diffidati e squalificati

Ultimo giro coi diffidati in Champions League: dopo il ritorno dei quarti di finale, in programma oggi e domani, si azzerano le ammonizioni e non ci saranno più squalificati in stagione a meno di espulsioni nelle semifinali.

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI RITORNO QUARTI

ASTON VILLA-PSG (andata 1-3) martedì 15 aprile ore 21

Diffidati Aston Villa: Lucas Digne, Axel Disasi, Boubacar Kamara.

Squalificati Aston Villa: nessuno.

Diffidati PSG: Fabian Ruiz.

Squalificati PSG: nessuno.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA (andata 0-4) martedì 15 aprile ore 21

Diffidati Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno.

Diffidati Barcellona: Inigo Martinez.

Squalificati Barcellona: nessuno.

INTER-BAYERN MONACO (andata 2-1) mercoledì 16 aprile ore 21

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Bayern Monaco: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané.

Squalificati Bayern Monaco: nessuno.

REAL MADRID-ARSENAL (andata 0-3) mercoledì 16 aprile ore 21

Diffidati Real Madrid: Carlo Ancelotti (allenatore), Éder Militao, Endrick, Luka Modric, Antonio Rudiger, Lucas Vazquez, Vinicius Junior.

Squalificati Real Madrid: Eduardo Camavinga (una giornata).

Diffidati Arsenal: Gabriel Martinelli, Thomas Partey, Declan Rice, Jurrien Timber.

Squalificati Arsenal: nessuno.

In Champions League si viene diffidati alla seconda ammonizione, per poi essere squalificati alla terza.